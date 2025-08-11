iltra2

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina Calcio prosegue la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione di Serie D e annuncia l’arrivo di Hamza Larhrib.

Classe 2003, di nazionalità marocchina, Larhrib è un giocatore offensivo dal talento cristallino, capace di accendere il gioco con giocate imprevedibili e di qualità. Nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Pistoiese e Ghiviborgo, totalizzando 27 presenze complessive.

Il suo arrivo aggiunge fantasia e velocità al reparto offensivo rossoblù, con l’obiettivo di offrire nuove soluzioni a mister Marco Spilli e regalare emozioni ai tifosi.

La società ha accolto Larhrib con un caloroso benvenuto e l’augurio di un’annata ricca di soddisfazioni nella grande famiglia della Varesina.

11082025