Castiglione Olona: attiva la nuova app per la casetta dell’acqua di via Cavalieri di Vittorio Veneto
11 Agosto 2025
CASTIGLIONE OLONA – È operativa da oggi la nuova applicazione Selfblue 2.0, integrata alla casetta dell’acqua di via Cavalieri di Vittorio Veneto.
Il servizio permette ai cittadini di effettuare i prelievi direttamente dal proprio smartphone, in modo semplice e sicuro, grazie a un borsellino elettronico ricaricabile con i principali metodi di pagamento digitale. Un sistema pratico che elimina la necessità di utilizzare contanti o tessere fisiche.
L’app Selfblue 2.0 è scaricabile gratuitamente per dispositivi Android su Google Play e per iOS su iTunes, offrendo così a tutti la possibilità di accedere alla casetta dell’acqua con un tocco sullo schermo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09