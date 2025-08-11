Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Arte in biblioteca dedicata ai più piccoli: un’iniziativa che avvicina i più piccoli al mondo del disegno, attraverso diverse tecniche. La biblioteca ospiterà, da settembre a giugno, un ciclo di lezioni dedicate a bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, con l’obiettivo di far sperimentare diverse tecniche artistiche e stimolare la creatività.

Durante gli incontri si potranno utilizzare strumenti e materiali differenti: dalla matita al colore, passando per il pastello, il carboncino, la sanguigna, fino al colore acrilico e alle tempere.

Le lezioni si svolgeranno ogni venerdì, dalle 17.30 alle 19.00, sotto la guida di Lina Cadei, educatrice e arteterapeuta. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’insegnante al numero 340 7362554.

