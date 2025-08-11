ORIGGIO – Dalla scuola di cinema alla Mostra del Cinema di Venezia: è un traguardo importante quello raggiunto da Alberto Fornari, sceneggiatore originario di Origgio e docente della scuola di arti visive Pav di Saronno. Fornari ha firmato la sceneggiatura di “Orfeo”, film diretto da Virgilio Villoresi e prodotto da Fantasmagoria, selezionato fuori concorso alla 82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Il film sarà proiettato giovedì 29 agosto, davanti alla stampa internazionale, nella prestigiosa cornice della rassegna lagunare. Una vetrina di rilievo assoluto, che conferma il valore del lavoro creativo e della scrittura di Fornari, già diplomato alla Civica scuola di cinema televisione e nuovi media “Luchino Visconti” di Milano.

Insegnante al Pav di Saronno sin dalla sua fondazione nel 2017, Fornari guida il corso di sceneggiatura dedicato ad adolescenti e adulti, in cui propone un percorso completo tra linguaggio cinematografico, critica, storia del cinema e scrittura per film e serie tv. Un impegno didattico che unisce formazione e passione, e che oggi trova anche un importante riconoscimento a livello internazionale.

