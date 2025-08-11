Città

SARONNO – Nonostante il caldo intenso e la città semivuota per il periodo estivo, il presidio organizzato ieri in piazza Libertà per la presentazione della staffetta di digiuno a sostegno della Palestina ha registrato un’ottima partecipazione. L’iniziativa, promossa dai volontari del coordinamento Quattro passi di pace e da altre realtà solidali, ha attirato numerosi cittadini interessati a informarsi e a contribuire.

Durante la giornata sono arrivate nuove adesioni al digiuno a staffetta, che proseguirà nei prossimi mesi, e molti partecipanti hanno ritirato gli elenchi dei prodotti da boicottare “nell’ambito della campagna contro le aziende ritenute complici delle violazioni dei diritti umani del popolo palestinese”.

Gli organizzatori hanno voluto ricordare che è possibile sostenere anche economicamente le attività sul campo di Operazione Colomba, il corpo nonviolento di pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con una donazione all’Iban IT04X0306909606100000008036 – causale 25R016 sostegno HuDA Palestina.

