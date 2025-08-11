Ieri a Saronno: tentato furto di olio. Pellegrini da tutta Italia per Acutis. Donazione Lions per i cartelli. Torneranno i pesci nella fontana
11 Agosto 2025
SARONNO – Momenti concitati, il fatto è di qualche giorno fa, al supermercato Tigros di via Miola. Un uomo di circa 30 anni, di origine nordafricana, è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi con una bottiglia d’olio senza passare dalle casse.
Saronno, tenta di uscire dal supermercato senza pagare: fermato
Fedeli e pellegrini arrivano da tutta l’Italia al Santuario della Beata vergine di Saronno per il beato Acutis.
Saronno, fedeli da tutta Italia per Acutis, il Santuario è troppo piccolo: “Arrivano richieste e ringraziamenti da ogni parte”
Tra le vie del paese sono da poco comparsi cartelli stradali che indicano la strada da seguire per recarsi alla Farmacia comunale di via Primo Maggio a Gerenzano: si tratta della donazione dei Lions, che hanno scelto di aiutare così il servizio, dando maggiore visibilità nei punti strategici della viabilità del paese.
Gerenzano, cartelli per la farmacia di via I Maggio: la donazione dei Lions
Proseguono le attività di cura del territorio da parte dei volontari dell’associazione Ave. Nei giorni scorsi è stato effettuato lo svuotamento della fontana del cimitero di Rovello Porro e in vista dei prossimi interventi di impermeabilizzazione. Una volta completati i lavori, la vasca potrà tornare a ospitare nuovi pesciolini, restituendo alla comunità uno spazio decorativo e curato.
Rovello Porro: lavori alla fontana per rimettere i pesci e pulizia del parchetto grazie ai volontari Ave
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
11082025