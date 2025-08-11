Città

SARONNO – Momenti concitati, il fatto è di qualche giorno fa, al supermercato Tigros di via Miola. Un uomo di circa 30 anni, di origine nordafricana, è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi con una bottiglia d’olio senza passare dalle casse.

Fedeli e pellegrini arrivano da tutta l’Italia al Santuario della Beata vergine di Saronno per il beato Acutis.

Tra le vie del paese sono da poco comparsi cartelli stradali che indicano la strada da seguire per recarsi alla Farmacia comunale di via Primo Maggio a Gerenzano: si tratta della donazione dei Lions, che hanno scelto di aiutare così il servizio, dando maggiore visibilità nei punti strategici della viabilità del paese.

Proseguono le attività di cura del territorio da parte dei volontari dell’associazione Ave. Nei giorni scorsi è stato effettuato lo svuotamento della fontana del cimitero di Rovello Porro e in vista dei prossimi interventi di impermeabilizzazione. Una volta completati i lavori, la vasca potrà tornare a ospitare nuovi pesciolini, restituendo alla comunità uno spazio decorativo e curato.

