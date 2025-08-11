Cronaca

RHO – È di un morto e un ferito il tragico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 6, lungo la strada statale 33 del Sempione, all’altezza dell’incrocio con la provinciale per Lainate.

A perdere la vita è stato un uomo di 63 anni che viaggiava in sella alla propria moto. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Rho, il mezzo si è scontrato con un’auto, finendo poi contro un palo dell’illuminazione. L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco di Rho, il personale del 118 e i militari dell’Arma. Le condizioni del motociclista sono apparse subito disperate: nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo il trasferimento all’ospedale di Rho.

Il conducente dell’auto, anch’egli ferito, è stato ricoverato nello stesso ospedale in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09