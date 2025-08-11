Lomazzo: lavori in corso ai camminamenti della scuola materna
11 Agosto 2025
LOMAZZO – Interventi di ripristino e riqualificazione sono in corso lungo i camminamenti esterni della scuola materna di viale Somaini. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi, rendendo più agevole l’accesso e la circolazione per bambini, famiglie e personale scolastico.
Come comunicato dall’amministrazione comunale, il cantiere osserverà la consueta pausa nel mese di agosto, per poi riprendere a settembre fino al completamento delle opere.
(foto: una immagine del cantiere alla scuola materna di viale Somaini a Lomazzo. Si sta procedendo al rifacimento e sistemazione dei camminamenti esterni. Le opere proseguiranno dopo la breve pausa per i giorni di ferragosto e saranno presto conclusi)
