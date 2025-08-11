Comasco

LOMAZZO – Interventi di ripristino e riqualificazione sono in corso lungo i camminamenti esterni della scuola materna di viale Somaini. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi, rendendo più agevole l’accesso e la circolazione per bambini, famiglie e personale scolastico.

Come comunicato dall’amministrazione comunale, il cantiere osserverà la consueta pausa nel mese di agosto, per poi riprendere a settembre fino al completamento delle opere.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: una immagine del cantiere alla scuola materna di viale Somaini a Lomazzo. Si sta procedendo al rifacimento e sistemazione dei camminamenti esterni. Le opere proseguiranno dopo la breve pausa per i giorni di ferragosto e saranno presto conclusi)

11082025