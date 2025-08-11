Cronaca

BOLLATE – Tragedia giovedì sera in via Trento: Jacopo Andrisani, 33 anni, ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto a poche decine di metri dalla casa dei genitori. Poche ore prima era stato a tifare per il padre Antonio e il fratello Mattia durante una partita di calcetto.

Originario di Bollate, conosciuto anche a Gerenzano (dove ha abitato negli ultimi anni) e Cislago (dove accompagnava la figlia di tre anni alla scuola materna), Andrisani è rimasto coinvolto nello scontro con un’auto guidata da un 25enne. L’impatto è stato violentissimo: trasportato d’urgenza al Niguarda di Milano, il 33enne è deceduto poche ore dopo. Sulla dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

11082025