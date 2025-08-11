Città

SARONNO – Pausa estiva anche per Saronno Servizi: a partire da questa settimana le modifiche agli orari e alle aperture degli uffici e dei servizi durante il mese di agosto, per consentire la programmazione delle ferie estive e garantire comunque i servizi essenziali alla cittadinanza.

Lo sportello Utenti di via Roma 16/18 sarà aperto solo al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, con sportelli chiusi da lunedì 11 a venerdì 15 agosto. Nei giorni di apertura sarà attivo il risponditore automatico al numero 02 962882.1. Per i parcheggi automatizzati resta operativo il servizio di reperibilità h24 al numero 348 1405364.

Per lo sportello Tributi nei Comuni esterni di Gerenzano e Solbiate Olona è prevista la chiusura per tutto il mese di agosto. La Segreteria generale, in Villa Gianetti, resterà chiusa dal 6 al 26 agosto, mentre l’ufficio amministrazione sarà chiuso dal 7 al 29 agosto. I servizi cimiteriali sospenderanno l’attività dall’11 al 15 agosto.

Le farmacie comunali seguiranno aperture differenziate:

Farmacia 1 (via Manzoni 33, Saronno) chiusa dall’11 al 17 agosto;

Farmacia 2 (via Valletta 2, Saronno) chiusa dal 18 al 31 agosto.

La piscina comunale di Saronno resterà aperta per tutto il mese di agosto, garantendo agli utenti la possibilità di usufruire degli impianti anche durante il periodo estivo.

