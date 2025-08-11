Città

SARONNO – Una chiacchierata veloce, tre domande e il tempo di un caffè per raccontarsi. È il format che, nella versione speciale “Giunta 25”, ha portato su ilSaronno i sette assessori della squadra guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Un’edizione nata su richiesta dei lettori che ha accompagnato i saronnesi all’inizio dell’estate alla scoperta della squadra che guiderà la città. In pochi minuti ciascuno ha condiviso emozioni, progetti e priorità dei primi giorni di mandato, offrendo ai cittadini un ritratto autentico e diretto dell’avvio dell’attività amministrativa.

Maria Cornelia Proserpio

Assessora a Cultura e Percorsi educativi, è stata accolta con entusiasmo e apertura al confronto. Nei suoi primi interventi ha già messo al centro la programmazione estiva e l’organizzazione del Natale, che promette “bello, nuovo e partecipato”.

Lucy Sasso

Con deleghe a Giovani, Pari opportunità, Innovazione e Promozione del territorio, ha raccontato la calorosa accoglienza ricevuta e l’avvio del progetto Smartland, spazio digitale pensato per la comunità. Tra gli obiettivi, eventi ideati con i giovani e per i giovani a partire da settembre.

Mattia Cattaneo

Assessore a Sostenibilità economica, Partecipazioni e Valorizzazione del patrimonio, ha descritto un inizio intenso tra variazione di bilancio, bilancio consolidato e scadenze ravvicinate. La priorità, ha detto, è “non deludere chi mi ha dato fiducia”.

Mauro Lattuada

Con deleghe a Infrastrutture pubbliche, Verde e Sport, ha sottolineato il valore del contatto diretto con i cittadini. Ha già avviato sopralluoghi e pianificato interventi per impianti sportivi, aree verdi e sicurezza urbana.

Nicola Gilardoni

Assessore a Rigenerazione urbana, è tornato in politica dopo diversi anni con emozione e determinazione. Tra i primi dossier ci sono l’ex Isotta, il piano di governo del territorio e una visione di lungo periodo per la riqualificazione cittadina.

Matteo Fabris

Con la delega a Coesione sociale e Tutela della persona, ha raccontato la commozione per i gesti di gratitudine ricevuti. Ha messo al centro ascolto e vicinanza, annunciando la creazione di un Forum stabile del volontariato.

Laura De Cristofaro

Assessora a Commercio, Attività produttive e Transizione ecologica, ha spiegato di aver accettato la nomina in tempi rapidi, sentendo subito grande responsabilità. Tra i suoi obiettivi, rilanciare il commercio e rendere Saronno più attrattiva e inclusiva.

Questo ciclo di interviste ha permesso di conoscere da vicino i protagonisti della nuova giunta, mostrando non solo i programmi ma anche il lato umano di chi governa la città, rafforzando il dialogo e la trasparenza verso i cittadini.

