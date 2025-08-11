Saronno: a ferragosto comicità al femminile con l’Ale & Lau Show a Villa Gianetti
11 Agosto 2025
SARONNO – Ferragosto a tutto sorriso in città. Giovedì 15 agosto, alle 21.30, la cornice di Villa Gianetti in via Roma ospiterà l’Ale & Lau Show, una serata di stand-up comedy tutta al femminile.
Sul palco saliranno Alessandra Ierse e Laura Magni, attrici e comiche di lunga esperienza, pronte a regalare al pubblico un’esibizione dal ritmo serrato e ad alto tasso di divertimento. Lo spettacolo proporrà un viaggio ironico attraverso i loro personaggi più celebri, con sketch, gag e battute capaci di coinvolgere e strappare risate a spettatori di tutte le età.
L’appuntamento, organizzato nell’ambito delle iniziative estive promosse dal Comune, sarà un’occasione per trascorrere un Ferragosto in compagnia, tra buonumore e leggerezza, nella suggestiva atmosfera del parco di Villa Gianetti.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
