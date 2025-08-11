Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno Civica in merito all’intervento pubblicato dalla Società storica saronnese sul passato e futuro di Palazzo Visconti.

Accogliamo con interesse le buone intenzioni di Giuseppe Nigro, presidente della Società Storica Saronnese, sul recupero integrale di Palazzo Visconti, non solo del cortile gentilizio. Ma un’Amministrazione, lo sappiamo bene, non può fermarsi ai desideri: deve agire con atti concreti, pubblici e trasparenti. E proprio qui ci stupisce che il prof. Nigro sembri non aver colto quanto, negli ultimi anni – e anche molto di recente – sia stato fatto per questo importante pezzo della nostra città. Pochi giorni fa abbiamo ricordato, in un nostro comunicato (lo si può trovare qui: https://www.facebook.com/share/p/1AoUZuBivo/) che la precedente Amministrazione non si è limitata al solo Palazzo, ma ha esteso l’attenzione anche alla vicina Corte Tanzi e alla zona circostante, su indicazione della Soprintendenza.

Questa visione più ampia ha permesso di dotare il Comune di Saronno di uno Studio di fattibilità tecnico-economica, realizzato dallo studio Dodi Moss e depositato durante il periodo del Commissario straordinario.

Un lavoro che ha integrato, tra le altre fonti, anche la “Valutazione preventiva sul restauro di Palazzo Visconti Rubino” dello studio BS|A del prof. Bellini, gentilmente offerta proprio dalla Società Storica Saronnese. Un dato fondamentale emerso da questo studio riguarda i costi: non solo quelli per il restauro, ma anche e soprattutto quelli di gestione e manutenzione dopo la riapertura.

Spese che un’Amministrazione responsabile deve considerare fin dall’inizio, per garantire un futuro sostenibile al bene. Il recupero del compendio Visconti – Tanzi – Gianetti – ASL – Asilo non deve diventare terreno di polemiche sterili, ma occasione di partecipazione e orgoglio per tutta la città. Grazie al lavoro della precedente Amministrazione, oggi Saronno dispone finalmente di strumenti tecnici e dati concreti per trasformare un sogno in un progetto vero. Saronno Civica.

