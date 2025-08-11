Città

SARONNO – Non sarà la giungla rigogliosa dell’opera di Kipling né la selva oscura di Dante, ma certo l’area verde di via Battisti, al confine tra Saronno e Gerenzano, preoccupa i residenti.

A far discutere è la vegetazione incolta con rami e foglie che crea un muro verde accanto all’arteria. La situazione è peggiorata con le piogge estive: l’umidità ha favorito la crescita incontrollata delle piante e aumentato il disagio di chi vive o passa nella zona.

La preoccupazione non riguarda solo il decoro, ma anche la sicurezza stradale. Alcuni rami sporgenti arrivano fino a coprire parte della visuale, con un rischio concreto per la viabilità, soprattutto in caso di maltempo o scarsa visibilità. In più punti, il fogliame si mescola ai residui lasciati a terra, contribuendo al senso di abbandono e incuria.

“Non chiediamo giardini all’inglese – spiegano alcuni residenti – ma almeno che vengano fatti degli sfalci regolari per garantire una strada sicura e decorosa e anche un’area verde decorosa e ordinata”.

Una situazione che si trascina da tempo e che, secondo gli abitanti, richiederebbe un intervento urgente da parte degli enti preposti, con un piano di manutenzione più regolare e coordinato. L’auspicio è che la segnalazione possa portare a un intervento tempestivo, prima che la vegetazione prenda definitivamente il sopravvento.

