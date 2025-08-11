Saronnese

UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Claudio Pirotta all’interno del consiglio comunale dello scorso 22 luglio, in relazione alla mozione sulla tutela del verde urbano.

Purtroppo durante l’ultimo consiglio comunale la mozione sulla “tutela del verde urbano” da noi presentata non è stata approvata, nonostante i voti favorevoli dei gruppi consiliari di minoranza (oltre al nostro voto anche quello, che abbiamo apprezzato, di Uboldo al Centro). La maggioranza del sindaco Clerici ha invece votato contro e di questo siamo dispiaciuti. Innanzitutto perché Uboldo ha evidentemente davvero bisogno di sostituire almeno i 60 o più alberi mancanti: la tutela dell’ambiente pubblico nasce da gesti concreti e non si può fermare alle belle parole.

In secondo luogo perché la giunta Clerici ha perso un’altra occasione di collaborare con qualcuno esterno al loro gruppo ristretto, nonostante quanto proposto fosse evidentemente nell’interesse di tutti, su un argomento facilmente condivisibile da tutti e lontano da inutili polemiche. Le motivazioni poco credibili date dal sindaco per giustificare, in modo raffazzonato, il rifiuto della mozione ci fanno pensare che – ancora una volta – il voto contrario sia dipeso probabilmente più dal pregiudizio nei confronti di una proposta di una minoranza consiliare piuttosto che dal contenuto della stessa. Questo atteggiamento, in un piccolo comune come il nostro, è il segno del rifiuto del dialogo e del timore del confronto che invece sarebbero estremamente utili per affrontare e risolvere i problemi della nostra comunità.

Speriamo che si provveda a sostituire gli alberi per iniziativa della giunta, se si preferisce dire così. L’importante è che venga fatto. Ci auguriamo infine che si cambi presto atteggiamento, noi restiamo sempre pronti ad appoggiare quello che di buono viene proposto dalle altre forze politiche, come abbiamo fatto dall’inizio del mandato.

