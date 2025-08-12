Città

SARONNO – Si è spento all’età di 74 anni Enrico Borroni, imprenditore molto conosciuto in città per la realizzazione di numerosi edifici industriali e residenziali. Sabato pomeriggio, nella sua abitazione, è stato colpito da un malore improvviso: nonostante l’arrivo rapido dei soccorsi, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

Nel corso della sua vita Borroni ha lasciato il segno non solo nel settore edilizio, ma anche nella comunità saronnese, impegnandosi in passato in politica e in diverse iniziative di carattere sociale e civile. Lascia tre figli. I funerali si sono svolti in forma privata nella giornata di lunedì 11 agosto, come voluto dai familiari.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello di Agostino De Marco, consigliere comunale e imprenditore:

“Un mio caro amico Enrico Borroni se ne andato improvvisamente. Abbiamo fatto un percorso di vita insieme, non solo professionale ed imprenditoriale ma anche di amicizia. Tanti sono i ricordi che oggi affollano la mia mente, mi piace ricordarlo con quel sorriso sornione che copriva una furbizia innata. Un grande abbraccio Enrico!”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09