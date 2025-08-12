Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Proseguono i controlli della polizia annonaria del Comune di Garbagnate Milanese a tutela dei consumatori. Negli ultimi giorni, gli agenti hanno effettuato verifiche in diversi esercizi pubblici e attività artigianali, riscontrando in alcuni casi irregolarità significative. Un bar della zona di Santa Maria Rossa è stato sanzionato con una multa di circa 5.000 euro per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie. Durante l’ispezione, gli operatori hanno rilevato sporcizia diffusa sia nei locali che nelle attrezzature, alimenti appoggiati direttamente a terra – con rischio di contaminazione da insetti – e persino la presenza di posti letto ricavati nel sottoscala.

Oltre alle problematiche igieniche, sono emerse violazioni delle norme regionali sulla detenzione e l’utilizzo dei videopoker, che hanno comportato ulteriori contestazioni.

L’attività della Polizia annonaria si inserisce in un più ampio piano di controlli mirati a garantire sicurezza, rispetto delle regole e tutela della salute pubblica.

