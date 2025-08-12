Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – È stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo l’uomo di 62 anni coinvolto, questa mattina, martedì 12 agosto, in un incidente stradale con ribaltamento avvenuto in via Quasimodo.

L’allarme è scattato alle 8.51 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, la polizia locale di Caronno Pertusella e due mezzi di soccorso. Pronto l’intervento della Croce viola di Cesate, affiancata dall’automedica da Milano. I soccorritori hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, prestando le prime cure all’uomo e stabilizzandolo prima del trasferimento all’ospedale di Saronno.

Secondo le prime informazioni, il veicolo su cui viaggiava si è ribaltato, ma la dinamica dell’accaduto resta da chiarire e sarà oggetto di rilievi da parte della polizia locale. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale per consentire le operazioni in sicurezza.

Le condizioni dell’uomo, pur serie, non sarebbero tali da mettere in pericolo la sua vita. Indagini in corso per ricostruire le cause dell’incidente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09