Castiglione Olona, “Aperto per ferie” alla Terrazza Belvedere
12 Agosto 2025
CASTIGLIONE OLONA – Estate a ritmo lento e in buona compagnia, dal cuore di Castiglione Olona. Fino a domenica 24 agosto la Terrazza Belvedere del Castello di Monteruzzo di via Marconi ospita “Aperto per ferie”, iniziativa che abbina sapori, musica e relax in una cornice panoramica di grande fascino.
Il format, avviato ieri, propone ogni giorno colazioni con vista, food & drink, momenti musicali e piccole sorprese pensate per rendere speciale l’estate castiglionese. Il servizio a domicilio, già attivo, resta confermato, ma per chi vuole vivere appieno l’atmosfera estiva la terrazza del Monteruzzo diventa il punto di ritrovo ideale.
Un’occasione per gustare buon cibo, respirare aria aperta e godere di un panorama suggestivo, trasformando il mese di agosto in un momento di condivisione e svago.
(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)
