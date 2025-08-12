Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Vi siete dimenticati di dire che il buono pasto della mensa passa da 4.50 euro a 5.35 euro, si faccia il calcolo di cosa comporta sull’intero anno scolastico”: il gruppo Lega di Ceriano Laghetto parla così durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Il video dell’intervento è stato pubblicato dallo stesso gruppo, sulla pagina Facebook.

“Non bastava l’aumento delle tasse locali con il quadruplicamento dell’addizionale Irpef in vigore tra pochi mesi – così commentano il post – un salasso attende le famiglie con bimbi in età scolare”.

“Aumento ticket mensa, costo scuolabus esoso, costo per l’educatore mensa triplicato! Bisogna stare al fianco delle famiglie ed evitare concretamente questo salasso. Si può fare? Sì. Sindaco e Giunta, lo stanno facendo? No. Sveglia”, concludono.

(foto archivio)

