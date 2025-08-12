Città

SARONNO – Proteste dei cittadini: non sarà la giungla rigogliosa dell’opera di Kipling né la selva oscura di Dante, ma certo l’area verde di via Battisti, al confine tra Saronno e Gerenzano, preoccupa i residenti.

Prima sgambata ufficiale per l’Fbc Saronno (Eccellenza), che ieri mattina, domenica, ha inaugurato la stagione 2025-2026 con un test amichevole contro la Primavera del Renate sul terreno dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi. Fischio d’inizio alle 11, davanti a un buon numero di tifosi curiosi di vedere all’opera i biancocelesti dopo il raduno e i primi allenamenti. L’incontro è terminato 0-0.

Incidente mortale a Rho, ha perso la vita un motociclista.

Interventi di ripristino e riqualificazione sono in corso lungo i camminamenti esterni della scuola materna di viale Somaini di Lomazzo.

