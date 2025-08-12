SARONNO – Il Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese, nato all’interno del polo manutentivo di Ferrovienord è stato chiuso a fine giugno ma si prepara a vivere l periodo di transizione legato al progetto Saronno City Hub.

La collezione del museo, raccolta in oltre 25 anni di attività, verrà infatti riallestita in una nuova sede moderna e accessibile, all’interno del futuro museo dedicato alla mobilità su ferro che sorgerà negli spazi riqualificati della stazione di Saronno. Il nuovo polo espositivo ospiterà materiali storici selezionati e riorganizzati per offrire un racconto più ampio della storia ferroviaria lombarda. A questi si aggiungeranno uno spazio per mostre temporanee, incontri pubblici e seminari, pensati per coinvolgere scuole, studiosi, appassionati e cittadini.

Nel frattempo, la direzione del Mils, in collaborazione con Ferrovienord, ha attivato una serie di iniziative per mantenere vivo il legame con il territorio e continuare a divulgare il patrimonio culturale accumulato negli anni. È in corso infatti un programma di mostre itineranti sul territorio nazionale, secondo la formula del “museo diffuso”, che porta pezzi scelti della collezione in spazi pubblici, universitari e istituzionali.

Tra gli esempi più recenti c’è l’esposizione Scrivere nel vento, dedicata ai fondi Fimi e alla collezione Cutrupi, presentata nel 2024 all’università Bicocca e poi replicata a Milano Cadorna in occasione di MuseoCity, per proseguire nei prossimi mesi con tappe a Torino e Roma. Un modo concreto per far conoscere anche fuori dai confini locali il valore storico e tecnologico custodito dal museo.

Accanto alle attività sul territorio, è stato realizzato anche un museo virtuale accessibile online all’indirizzo museo.ferrovienord.it, dove è possibile visitare in modalità immersiva le sale originali del Mils. Dalla Reception alla Sala Baldo-Guzzetti, fino agli spazi espositivi, ogni ambiente è stato digitalizzato e reso esplorabile in 3D, garantendo un’esperienza coinvolgente anche a distanza.

“Il Mils continuerà la sua missione culturale e scientifica, anche in questi mesi di cambiamento”, ha confermato Arnaldo Siena, presidente del museo. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale www.museomils.it, costantemente aggiornato con eventi, pubblicazioni e novità.

“Questa realtà – ha sottolineato Pier Antonio Rossetti, presidente di Ferrovienord – ha saputo raccontare la storia dello sviluppo industriale saronnese attraverso il contributo della ferrovia. Ora ci impegniamo affinché questo patrimonio venga valorizzato e reso accessibile a un pubblico sempre più ampio, grazie anche al nuovo spazio museale previsto dal progetto Saronno City Hub”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09