SARONNO – Spente le luci degli eventi e conclusa la stagione elettorale, il quartiere Matteotti torna a fare i conti con i suoi problemi quotidiani. A rilanciare l’attenzione sul popoloso rione è Marina Ceriani, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, che invita l’amministrazione ad agire a fronte di necessità e aspettative degli abitanti.

“La comunità del Matteotti – scrive Ceriani – rappresenta un simbolo vivo di trasformazione urbana, ma continua a convivere con criticità croniche: edifici storici in evidente stato di degrado, aree verdi trascurate, rifiuti ingombranti abbandonati negli spazi comuni”. Un contesto che, secondo la consigliera, richiede un intervento sinergico tra Comune e Aler, con controlli regolari.

Un altro tema sollevato è l’assegnazione delle case popolari. “Serve una riflessione sui criteri adottati – sottolinea Ceriani – L’edilizia pubblica deve essere un aiuto, non un diritto automatico: rispetto delle regole e tutela dei più fragili devono essere prioritari”.

Non mancano però le opportunità. “Il quartiere ha spazi e energie – prosegue – ma manca ancora un centro anziani. È indispensabile mettere a disposizione uno spazio nell’edificio X2 per attivare finalmente un punto di aggregazione stabile per la terza età”.

Ceriani riconosce il ruolo attivo dell’associazione Il Gabbiano nel costruire senso di comunità nel quartiere, ma invita a passare ora a una fase di consolidamento. In quest’ottica, propone di destinare un locale dell’edificio X2 come sede ufficiale dell’associazione e come punto di riferimento stabile per attivare finalmente il centro anziani, da tempo atteso.

Infine, l’isolamento: “Nei fine settimana e nelle fasce serali il Matteotti è scollegato dal resto della città. Serve un trasporto pubblico più capillare per non lasciare soli i residenti”.

“La vera sfida – conclude Ceriani – è trasformare il quartiere in un laboratorio di partecipazione e riscatto urbano. Bisogna solo decidere di investire, progettare e farlo sul serio”.

