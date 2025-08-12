Città

SARONNO – Fra pochi giorni il santuario della Beata Vergine dei Miracoli festeggerà la festa patronale dell’Assunta, in programma venerdì 15 agosto.

Le celebrazioni inizieranno giovedì 14 agosto alle 17.30 con la recita del Santo Rosario e il canto dei misteri. Seguirà, alle 18, la Messa della vigilia. Il giorno della festa, venerdì 15, sono previste le Messe festive alle 8, alle 10, alle 11.30 e alle 18.

In preparazione alle celebrazioni, lo scorso venerdì 8 agosto, è stato recitato il Rosario partendo dal chiostro, come ogni mese, seguito poi dalla messa dedicata all’affidamento delle intenzioni di preghiera alla Madonna dei Miracoli.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 7 settembre con le iniziative dedicate alla canonizzazione di Carlo Acutis.

