SARONNO – Un pomeriggio diverso, fatto non solo di sport ma anche di condivisione e pensieri. Sabato, sul proprio diamante di via De Sanctis, l’Inox Team Saronno (softball serie A1) ha accolto don Riccardo Bottan, responsabile della pastorale giovanile e degli oratori “Crocifisso Risorto” di Saronno.

L’incontro è stato occasione per ripercorrere l’ultima stagione sportiva, soffermandosi non solo sui risultati, ma soprattutto sull’energia positiva e sullo spirito di squadra che hanno caratterizzato l’annata. Con don Riccardo, atlete e staff hanno condiviso riflessioni e momenti di confronto, in un clima di sincera amicizia.

La visita si è conclusa con la benedizione del sacerdote, un gesto che ha voluto essere augurio e incoraggiamento in vista dei prossimi impegni agonistici. “Sappiamo che il buon Dio non ha una squadra preferita – hanno commentato i responsabili della società – ma da oggi siamo certi di avere un tifoso in più: don Riccardo”.

(foto: due momenti dell’incontro al diamante saronnese)

12082025