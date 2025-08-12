Città

SARONNO – Dieci appuntamenti di comicità ed intrattenimento: al Giuditta Pasta non si rinuncia alla risata e al divertimento. La stagione 2025/2026 vede in programma spettacoli e show pensati per offrire leggerezza, senza mai rinunciare alla qualità.

Il palco del Pasta si prepara ad accogliere di nuovo i Legnanesi, con Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Italo Giglioli, per due imperdibili appuntamenti, il 20 settembre alle 20.45 e il 21 settembre alle 16. Non mancheranno altri nomi, come quello Ezio Guaitamacchi e Davide Van De Sfroos, per lo spettacolo “Jim Morrison, fantasie di un poeta rock” del 13 dicembre, o quello di The Watch del prossimo 28 novembre con lo show “The watch plays Genesis, The Lamb Lies Down On Broadway”. Non mancherà anche l’appuntamento con New Orleans Gospel Choir, del 20 dicembre. Seguono molti altri nomi, tutti garanzia di qualità e intrattenimento.

“Riflessioni” è il titolo della stagione 2025/2026 del Teatro Giuditta Pasta, presentata dal direttore artistico Andrea Chiodi come un invito alla consapevolezza, un percorso tra memoria, identità e nuove prospettive. “Vogliamo che il teatro continui ad essere un luogo vivo, che non solo intrattiene, ma accompagna, fa crescere, interroga” ha dichiarato Chiodi, annunciando un cartellone che spazia dai grandi classici alla drammaturgia contemporanea, passando per danza, musica e teatro per le famiglie. Una proposta culturale che si pone come punto di riferimento per tutta la comunità, e che vuole parlare anche alle nuove generazioni con linguaggi diversi e inclusivi.

