TRADATE – Ultima giornata di oratorio estivo, venerdì, per la comunità di Ceppine. La conclusione di queste settimane di attività è stata festeggiata con una passeggiata condivisa, momento di socialità e spensieratezza che ha coinvolto bambini, animatori e famiglie.

L’appuntamento si è concluso con una dolce sorpresa: un gelato alla Cioccogelateria Sociale, apprezzato da tutti i partecipanti.

L’oratorio estivo di Ceppine si ferma ora per una breve pausa: la ripresa è fissata per lunedì 25 agosto, quando si unirà a quello di Tradate per l’ultima settimana di attività, chiudendo così l’edizione 2025.

(foto: gelato finale per l’oratorio estivo di Ceppine promosso dalla comunità pastorale. L’edizione 2025 si è appena chiusa)

