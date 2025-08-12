Volley

CARONNO PERTUSELLA – La Pallavolo Caronno è pronta a ripartire per una nuova avventura in Serie B maschile, categoria in cui ormai rappresenta una presenza consolidata. La società ha ufficializzato la conferma di Claudio Gervasoni (foto, durante una intervista) alla guida tecnica della prima squadra.

Per Gervasoni, quello che sta per iniziare sarà il sesto anno consecutivo sulla panchina gialloblù. Un legame solido, fondato su esperienza, competenza tecnica e capacità di motivare il gruppo. La dirigenza è convinta che il coach saprà affrontare le sfide della prossima stagione con la consueta determinazione e lo spirito che lo contraddistingue.

“Rispetto di tutti, paura di nessuno” – è il motto che accompagnerà ancora una volta la squadra, pronta a dare battaglia in un campionato che si preannuncia competitivo.

