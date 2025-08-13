Calcio

SARONNO – Questa mattina, mercoledì 13 agosto alle 11, il Fbc Saronno sarà impegnato a Castellanza in un test amichevole contro la Castellanzese. Un appuntamento utile per proseguire la preparazione in vista del campionato di Eccellenza, dopo il debutto stagionale di domenica scorsa. Si gioca oggi al centro sportivo “La Madonnina” di via Bellini a Castellanza.

La squadra allenata da Fabio Tibaldo ha infatti disputato la prima sgambata ufficiale della stagione 2025-2026 sul campo dello stadio Colombo Gianetti contro la Primavera del Renate. Il match, iniziato alle 11 davanti a un buon numero di tifosi, si è chiuso sullo 0-0 ed è servito per valutare i nuovi arrivi e mettere in pratica le prime indicazioni dello staff tecnico.

Le altre amichevoli

Dopo la sfida odierna, i biancocelesti affronteranno mercoledì 20 agosto l’Arcellasco a Erba (orario da definire), domenica 24 agosto la Varesina di Venegono Superiore e, per concludere il ciclo di test, domenica 31 agosto a Trezzo sull’Adda la Tritium.

(foto Andrea Elli: una immagine della precedente amichevole del Fbc Saronno)

