Calcio d’estate: i 35 gradi non fermano Fbc Saronno e Castellanzese
13 Agosto 2025
CASTELLANZA – I 35 gradi ed il sole battente questa mattina non hanno fermato i tifosi di Castellanzese (serie D) e Fbc Saronno (Eccellenza) per l’amichevole con inizio alle 11 sul sintetico del centro sportivo “La Madonnina” di Castellanza.
Occasione, da entrambe le parti, per continuare a fare gruppo e continuare a prendere confidenza col campo in questa fase di avvio e preparazione della nuova stagione.
Primo tempo sostanzialmente equilibrato e con un paio di occasioni per parte: al 10’ il pericoloso colpo di testa del saronnese Benedetti, parato; al 46’ tiro al volo ravvicinato di Vaglio, gran parata dell’estremo difensore di casa. Nel secondo tempo la giandola delle sostituzioni, con padroni di casa avanti al 26’: colpo di testa vincente di Selmo, 1-0.
Al 35’ il raddoppio dei locali in mischia con Rusconi, 2-0.
Per i biancocelesti è il secondo test della pre-season, in precedenza avevano pareggiato 0-0 contro il Renate Primavera; prossimo appuntamento mercoledì 20 agosto al centro sportivo Matteotto di via Sampietro a Saronno, ospite l’Asd Ceriano Laghetto (Promozione).
Castellanzese-Fbc Saronno 2-0
CASTELLANZESE: Poli, Rausa, Gritti, Castelletto, Vernocchi, Merkaj, Selmo, Giuliani, Airaghi, Tordini, Guerrisi. Entrati a gare in corso Frigerio, Chessa, Colombo, Lacchini, Rusconi, Manfron, D’Errico, Oldani, Greco, Fiorella. All. Del Prato.
FBC SARONNO: Todesco, Alletto, Lorusso, Viganò, Ruschena, Alvitrez, Vaglio, De Vincenzi, Serra, Benedetti, Favilla. Entrati a gare in corso Norrito, Vincenzi, Hasanaj, Cabezas, Corona, Tibaldo, Provasi, Ferrari, Cocuzza, Cherubini, Cataldi, Modenesi. All. Tibaldo.
(foto: una fase del match)