Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Finisce 0-0 la terza uscita stagionale della Varesina calcio (serie D) contro l’Ardor Lazzate (Eccellenza) di mister Federico Fedele. Sotto un sole implacabile e un caldo che sembrava voler vincere la partita, Varesina e Ardor Lazzate non si sono fatte male. È stata una gara dura, con poche occasioni da una parte e dall’altra, con le fenici più avanti nella preparazione che ai punti hanno costruito qualcosina di più.

Il percorso di questa pre stagione continua, prossimo impegno della Varesina il 14 Agosto alle 10 contro il Borgosesia.

Il tabellino

Varesina-Ardor Lazzate 0-0

VARESINA (4-3-3) Lorenzi (22’ st Maddalon); Miconi (10’ pt Ornaghi), Loeffen (28’ st Tassani), D. Pirola (1’ st Chiesa), Vaz (1’ st Testa); Rosa (1’ st Valisena), Grieco (28’ st Ghioldi), Baud Banaga; Sassi (30’ st Maestroni), Guri (1’ st Costantino), Cum (1’ st Tonella). A disposizione. All. Spilli

ARDOR LAZZATE (4-3-2-1) Ferrara (11’ st Zanforlin, 35’ st Petriccione); Guanziroli (1’ st Gualtieri), Pasqual (1’ st Bigoni), Marioli (1’ st G. Pirola), Audisio (1’ st Rovedatti); Mira (1’ st Di Giuliomaria), Grillo (1’ st Buzzetti), Lokumu (1’ st Rondina); De Angelis (1’ st Rondina) Cazzaniga (28’ st Zermo); Panatti (1’ st Spitaleri). A disposizione Pandini. All. Fedele

Arbitro Ludacina (Mantovani e Alfano)

(foto Varesina/Scaringi: una azione di gioco)

13082025