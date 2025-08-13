Calcio d’estate: pari fra Varesina e Ardor Lazzate
13 Agosto 2025
VENEGONO SUPERIORE – Finisce 0-0 la terza uscita stagionale della Varesina calcio (serie D) contro l’Ardor Lazzate (Eccellenza) di mister Federico Fedele. Sotto un sole implacabile e un caldo che sembrava voler vincere la partita, Varesina e Ardor Lazzate non si sono fatte male. È stata una gara dura, con poche occasioni da una parte e dall’altra, con le fenici più avanti nella preparazione che ai punti hanno costruito qualcosina di più.
Il percorso di questa pre stagione continua, prossimo impegno della Varesina il 14 Agosto alle 10 contro il Borgosesia.
Il tabellino
Varesina-Ardor Lazzate 0-0
VARESINA (4-3-3) Lorenzi (22’ st Maddalon); Miconi (10’ pt Ornaghi), Loeffen (28’ st Tassani), D. Pirola (1’ st Chiesa), Vaz (1’ st Testa); Rosa (1’ st Valisena), Grieco (28’ st Ghioldi), Baud Banaga; Sassi (30’ st Maestroni), Guri (1’ st Costantino), Cum (1’ st Tonella). A disposizione. All. Spilli
ARDOR LAZZATE (4-3-2-1) Ferrara (11’ st Zanforlin, 35’ st Petriccione); Guanziroli (1’ st Gualtieri), Pasqual (1’ st Bigoni), Marioli (1’ st G. Pirola), Audisio (1’ st Rovedatti); Mira (1’ st Di Giuliomaria), Grillo (1’ st Buzzetti), Lokumu (1’ st Rondina); De Angelis (1’ st Rondina) Cazzaniga (28’ st Zermo); Panatti (1’ st Spitaleri). A disposizione Pandini. All. Fedele
Arbitro Ludacina (Mantovani e Alfano)
(foto Varesina/Scaringi: una azione di gioco)
