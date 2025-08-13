Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Nuovo tassello per la formazione femminile della Caronnese: i rossoblù presentano Laisla Diefenthaeler, esterno a tutta fascia, ex Azalee e giocatrice preziosa per la rosa 2025-26.

L’intervista

Raccontaci che calciatrice sei

“Sono una calciatrice che tendenzialmente gioco sulle fasce, faccio l’esterno alto. Per tre anni ho fatto il terzino. Ho imparato così a giocare sia da terzino destro che da terzino sinistro, visto che ho confidenza con entrambi i piedi. Sono abile nei lanci lunghi e nei cross. Nell’ultima fase della mia carriera, però, ho cambiato il mio raggio d’azione e ho imparato a giocare in avanti, sia da prima che da seconda punta e mi faccio trovare sempre pronta quando c’è da giocare sulle palle inattive, visto che anche il colpo di testa è uno dei miei punti di forza. Mi sono operata al ginocchio due anni fa, al menisco. La ripresa è stata abbastanza dura, visto che sono dovuta stare ferma per diverso tempo. Ma grazie alla mia capacità di lottare e alla mia mentalità vincente sono riuscita a ricominciare”.

Da dove nasce la tua passione per il calcio?

“Sulla mia passione per il calcio non penso ci sia un’influenza o familiare, perché nessuno nella mia famiglia gioca a calcio. Mia nonna mi ha raccontato che al tempo mio nonno giocava, ma non ho fatto in tempo a conoscerlo. Potrebbe trattarsi anche di una questione di sangue, fatto sta che la mia ossessione per il pallone è iniziata molto presto, quando ho iniziato a camminare. Già in quel momento, ho iniziato a portarmi dietro il pallone con i piedi”.

Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta della Caronnese?

“Sono arrivata a Caronno grazie al mister, che ci ha presentato il progetto e ci siamo trasferite con un bel numero di compagne”.

Quali sono le tue aspettative per la prossima stagione?

“Le aspettative per questa stagione sono tantissime, spero di dare una mano a questo progetto mettendoci tutto quello che ho. Insieme alle mie compagne di squadra che già conosco e a quelle nuove, siamo tutte molto entusiaste di questa nuova avventura e speriamo di riuscire a fare una bella annata, sia dal punto di vista dei risultati sportivi della squadra e della società”.

