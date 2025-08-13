Varesotto

VIZZOLA TICINO – Alle 14 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio del comune di Vizzola Ticino nel Varesotto, in via Ponte Canale, per un cervo rimasto intrappolato nelle acque del canale senza riuscire a risalire sull’argine.

Riuscire a salvarlo non è stata una operazione semplice. Gli operatori dei pompieri, utilizzando delle corde sono riusciti a tirare l’animale verso delle scale per poi poterlo consegnare al veterinario per le cure del caso. Il cervo, seppur molto provato fisicamente e spaventato, sembra comunque non aver riportato gravi ferite.

(foto: una immagine del recupero del grosso cervo, da parte dei vigili del fuoco, dalle acque di un canale, questo pomeriggio)

