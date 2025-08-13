Comasina

CESANO MADERNO – Ha preso il via ieri sera, lunedì 12 agosto, la tradizionale Festa del Pasqué in piazza Arese, che accompagnerà la città fino a Ferragosto. I volontari, impegnati nei preparativi, hanno già predisposto le sedute per il pubblico e curato gli addobbi, insieme alle luminarie che illumineranno le serate di metà agosto.

Il programma

Da ieri e fino a mercoledì 14 agosto, alle 20.45, è in programma la recita del Santo Rosario in piazza. Il momento centrale sarà giovedì 15 agosto: alle 10 sarà celebrata la messa solenne, seguita da un rinfresco offerto ai presenti. In serata, sempre alle 20.45, si terrà un’ulteriore messa, cui seguirà la processione per le vie cittadine.

La festa si concluderà con i tradizionali momenti conviviali dell’anguriata e della ghiacciolata. Quest’anno, inoltre, la manifestazione ospiterà anche l’esposizione di auto d’epoca organizzata in collaborazione con l’Auto Moto Club Brianza Storica di Cesano Maderno: i veicoli parteciperanno al viaggio verso Roma per il Giubileo.

13082025