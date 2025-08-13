Cronaca

GERENZANO / SARONNO – Due distinti incidenti stradali hanno visto protagonisti ciclisti nella mattinata di oggi.

Il primo episodio è avvenuto alle 9.30 in via Guglielmo Marconi a Saronno, dove un uomo di 81 anni è caduto dalla propria bicicletta. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Sos Uboldo, che ha trasportato l’anziano in codice verde all’ospedale di Castellanza per accertamenti, non ha comunque riportato conseguenze preoccupanti.

Poco dopo mezzogiorno, alle 12.05, un nuovo intervento a Gerenzano, in via XX settembre: una donna di 64 anni è stata investita mentre si trovava in sella alla sua bici. Allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. La donna è stata assistita sul posto senza necessità di trasporto in ospedale. Entrambi gli episodi sono stati gestiti dalla centrale operativa di Areu.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

13082025