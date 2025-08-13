Città

SARONNO – Addio a Enrico Borroni, imprenditore e volto noto di Saronno.

Saronno, momento di riflessione per l’Inox Team con don Riccardo Bottan.

Proseguono i controlli della polizia annonaria del Comune di Garbagnate Milanese a tutela dei consumatori. Negli ultimi giorni, gli agenti hanno effettuato verifiche in diversi esercizi pubblici e attività artigianali, riscontrando in alcuni casi irregolarità significative. Un bar della zona di Santa Maria Rossa è stato sanzionato con una multa di circa 5.000 euro per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.

È stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo l’uomo di 62 anni coinvolto, ieri mattina, martedì 12 agosto, in un incidente stradale con ribaltamento avvenuto in via Quasimodo.

