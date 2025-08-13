Comasco

MOZZATE – È di Milo, giovane gatto di meno di un anno, l’ultimo caso che scuote la comunità: l’animale è morto dopo essere stato colpito da un proiettile che gli ha perforato quattro organi. L’episodio è avvenuto in via Leonardo Da Vinci, nel rione Mornera, e porta a cinque il numero di sospetti casi di gatti uccisi o feriti con armi ad aria compressa o carabina registrati in poche settimane in paese.

A raccontare l’episodio è la Lega nazionale per la difesa del cane che ha presentato denuncia contro ignoti per uccisione di animali e ha lanciato un appello alla cittadinanza per fornire qualsiasi informazione utile. L’invito è anche a verificare la presenza di telecamere pubbliche o private che possano aver ripreso movimenti sospetti.

Secondo quanto ricostruito, Milo è stato trovato dai proprietari in una pozza di sangue nel giardino di casa. Trasportato dal veterinario e sottoposto a un intervento d’urgenza, non è sopravvissuto alle ferite. Il medico ha confermato la compatibilità con un colpo esploso a distanza ravvicinata.

“Chi commette simili atrocità non deve restare impunito – ha dichiarato in una nota la presidente Piera Rosati – è fondamentale la collaborazione della comunità per fermare chi sta seminando paura e dolore”. La Lega nazionale per la difesa del cane seguirà da vicino le indagini, chiedendo di non abbassare la guardia per porre fine a questa scia di crudeltà.

(foto archivio)

