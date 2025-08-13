Cronaca

SARONNO – È stato il comportamento sospetto dei tre occupanti di un’auto con targa straniera a far scattare i controlli da parte dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Saronno, nella tarda serata di mercoledì 6 agosto.

Dopo la verifica dei documenti, i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo. All’interno sono stati trovati arnesi da scasso, dischi per flessibile, passamontagna e radio ricetrasmittenti. I tre uomini, tutti di origine moldava, sono stati accompagnati in caserma per l’identificazione e il fotosegnalamento.

La perquisizione è proseguita anche nel loro domicilio, dove è stata rinvenuta altra attrezzatura, ma nessuna refurtiva. Il materiale è stato posto sotto sequestro e i tre sono stati denunciati a piede libero per porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

