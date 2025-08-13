Città

UBOLDO – Una giovane astore femmina, di circa un anno, è stata recuperata nella giornata di ieri 12 agosto grazie a un intervento congiunto tra la polizia locale e i volontari dell’Enpa Varese Valle Olona. L’animale, avvistato in difficoltà da un paio di giorni, appariva molto magro e provato dal caldo.

Gli agenti della polizia locale sono riusciti a catturarlo in sicurezza e a consegnarlo a una volontaria dell’associazione, che lo ha immediatamente trasferito al Cras (Centro recupero animali selvatici) di Vanzago per le cure necessarie.

“Si tratta praticamente di una cucciola – spiegano da Enpa – gli astori iniziano a riprodursi solo intorno ai tre anni di età”. L’associazione sottolinea inoltre che è la prima volta che, nelle attività di recupero sul territorio, si imbattono in questa specie.

L’astore, rapace appartenente alla famiglia degli accipitridi, vive normalmente in boschi e aree alberate. Grazie alla segnalazione dei cittadini e alla collaborazione tra forze dell’ordine e volontari, ha ora una possibilità di riprendersi e tornare in natura.

