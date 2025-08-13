Cronaca

ROVELLO PORRO – Momenti di paura domenica 10 agosto al parco giochi, dove un 70enne è stato colto da un infarto mentre passeggiava con il cane. L’uomo, dopo essersi seduto su una panchina, ha cercato di rialzarsi ma è caduto a terra.

A notarlo è stato un giovane motociclista di passaggio, che si è fermato a soccorrerlo e ha chiamato il 118. Nel frattempo altri due passanti hanno tentato di aiutarlo mentre, a terra, rantolava senza rispondere ai richiami. In un primo momento si è pensato a un colpo di sole o a una congestione, ma il personale dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno, intervenuto con un’auto medica da Milano, ha diagnosticato subito un infarto.

Applicato il massaggiatore automatico, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como.

