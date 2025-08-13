Città

SARONNO – È stato necessario l’intervento della polizia locale ieri mattina a Saronno per un vivace confronto tra un controllore e una passeggera a bordo di un bus urbano in partenza dalla zona di corso Italia.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 11, durante la verifica dei titoli di viaggio, il controllore ha riscontrato che uno dei biglietti esibiti da una 39enne di origine marocchina, viaggiatrice con due figli piccoli, risultava timbrato più di una volta. La donna ha spiegato che si trattava di un errore involontario e che gli altri biglietti mostrati erano regolari.

Alla comunicazione della sanzione, la passeggera avrebbe reagito con veemenza, causando momenti di tensione a bordo. Per riportare la calma, è stata quindi richiesta la presenza di una pattuglia della polizia locale.

