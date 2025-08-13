Città

SARONNO – Almeno quaranta sacchi di rifiuti abbandonati: è l’amara fotografia della tangenziale est di Saronno (Sp 31 bis), dove il fenomeno degli scarichi abusivi sembra ormai fuori controllo. Nel tratto di appena 2,1 chilometri, ieri sono stati contati 41 sacchi e sacchetti, molti lasciati nelle piazzole di sosta a metà percorso, altri gettati lungo il bordo della carreggiata. In diversi casi i sacchi si sono rotti, con l’immondizia finita nei campi circostanti, complicando ulteriormente le operazioni di pulizia e creando disagi anche agli agricoltori della zona.

Quella che doveva essere una strada di scorrimento moderna, inaugurata nel 2017 per alleggerire il traffico di via Miola, è diventata un simbolo dell’inciviltà: un bersaglio costante per chi decide di disfarsi illegalmente dei propri rifiuti domestici, caricandoli in auto e scaricandoli lungo il tracciato. Solo occasionalmente si trovano scarti edili, come un secchio di vernice rinvenuto ieri vicino al confine con il Comasco, ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di rifiuti urbani, segno di un mancato rispetto delle regole della raccolta differenziata.

La tangenziale, che collega Cassina Ferrara (poco fuori dal confine con Rovello Porro) alla zona di Dal Pozzo tramite via Bergamo, non è mai stata particolarmente trafficata, ma resta costantemente presa di mira da questi episodi.

Il confronto con altre realtà è impietoso: nella prosecuzione della stessa arteria poco più a nord, in territorio di Bregnano, non si vedono sacchetti né cartacce, merito di un impianto di videosorveglianza capillare che permette di sanzionare rapidamente i trasgressori. A Saronno, invece, l’assenza di telecamere rende ogni bonifica inutile: appena terminata la pulizia, nel giro di pochi giorni la sporcizia ricompare.

Una situazione che dura da anni e per cui, ad oggi, le amministrazioni locali sembrano non avere strumenti efficaci. Periodiche operazioni di raccolta rifiuti, infatti, non bastano a fermare chi trasforma la tangenziale in una discarica a cielo aperto.

