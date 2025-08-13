Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Un motociclista di 27 anni è rimasto ferito questa mattina in via Bainsizza, in un incidente che ha coinvolto la sua moto e un’auto. L’allarme è scattato poco dopo le 11 e sul posto sono intervenuti la polizia locale di Caronno Pertusella, un’ambulanza della della Croce viola di Cesate e una della Croce rossa di Cermenate e un mezzo di soccorso avanzato.

Il giovane, raggiunto dai sanitari, è stato stabilizzato sul posto e trasferito in ospedale in codice giallo, quindi in condizioni di media gravità. L’esatta dinamica dell’accaduto sarà ricostruita dagli agenti del comando della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze.

Si tratta del terzo incidente stradale avvenuto a Caronno Pertusella in meno di una settimana. Solo ieri, in via Bergamo, un uomo di 62 anni era rimasto ferito in uno scontro tra auto e moto. Anche in quel caso era intervenuta la Croce viola di Cesate, con il ferito trasportato in ospedale in codice giallo.

