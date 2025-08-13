iltra2

TRADATE – La comunità pastorale di Tradate, Abbiate e Ceppine propone tre ulteriori settimane di attività all’oratorio di Tradate, in via Alessandro Manzoni 17, dedicate a bambini e ragazzi di elementari e medie.

La decima settimana si svolgerà dal 25 al 29 agosto: la quota è di 40 euro per la giornata intera, 35 euro per la mezza giornata, più 3,50 euro per il pranzo.

L’undicesima settimana è in programma dall’1 al 5 settembre con le stesse tariffe della precedente. Sarà una settimana speciale dedicata al beato (quasi santo) Carlo Acutis.

La dodicesima settimana si terrà dall’8 all’11 settembre con un costo di 30 euro per la giornata intera e 3,50 euro per il pranzo. Anche in questo caso è possibile partecipare alla mezza giornata. Questa settimana sarà caratterizzata da eventi particolari aperti a tutti, tra cui teatro e sport.

Le iscrizioni sono possibili sulla piattaforma Evviva oppure il lunedì in segreteria dell’oratorio.

