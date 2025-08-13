Comasco

TURATE – Il Comune ha acquistato due nuovi motocarri per potenziare le attività quotidiane di manutenzione urbana e pulizia del territorio. I mezzi saranno utilizzati dal personale comunale per la gestione del verde pubblico, la raccolta di piccoli rifiuti e interventi di manutenzione diffusa, con l’obiettivo di rendere più efficienti e tempestive le operazioni.

L’investimento rientra in un programma più ampio volto a rafforzare i servizi operativi comunali, fornendo agli addetti strumenti adeguati e sicuri per lo svolgimento delle loro mansioni.

