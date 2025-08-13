Cronaca

UBOLDO – Vandali in azione alla Casa dei Talenti di via per Origgio, dove è stata danneggiata la porta d’ingresso e vengono segnalati ritrovi serali e notturni di ragazzi che bevono e giocano fra le attrezzature, ignorando anche la presenza delle telecamere della videosorveglianza, che dovrebbero costituire un “deterrente”.

Situazione analoga alla Talent House, dove il corrimano laterale è stato danneggiato e il parcheggio diventa luogo di ritrovo per giovani che fanno rumore fino a tardi.

Resta irrisolta la gestione della Casa dei Talenti, dopo che il bando per l’affidamento è andato deserto.

(foto archivio: la Casa dei Talenti, struttura pubblica nella zona centrale di Uboldo)

