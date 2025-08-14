Saronnese

UBOLDO – A partire da giovedì 11 settembre, ogni secondo giovedì del mese fino a dicembre, i cittadini residenti nel Comune di Uboldo potranno usufruire gratuitamente del servizio “Ecomobile” di Amsa, un punto di raccolta rifiuti che sarà presente in Piazza degli Alpini (in corrispondenza della Casetta dell’Acqua), dalle 8 fino alle 13.

All’Ecomobile sarà possibile conferire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee, categoria R4: elettronica di consumo, che comprende computer portatili e telefonia, piccoli elettrodomestici come phon, ferri da stiro, tostapane, frullatori, bollitori; categoria R5: sorgenti luminose, come lampadine, neon), oli vegetali, oli minerali, farmaci, pile e batterie.

Ecco il calendario degli appuntamenti previsti sul territorio:

giovedì 11 settembre;

giovedì 9 ottobre;

giovedì 13 novembre;

giovedì 11 dicembre.

