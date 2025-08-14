Cronaca

BREGNANO – Notte movimentata tra sabato e domenica al parco di via Cederna, dove alcuni ragazzi minorenni sono rimasti all’interno dell’area verde oltre l’orario consentito. Il sistema automatico di chiusura del cancello, che scatta alle 23, è risultato manomesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, alla presenza della sindaca Elena Daddi. I militari hanno identificato i presenti e avvisato i genitori per il rientro a casa. Durante i controlli è emerso che uno dei ragazzi era entrato nel parco con un motociclo, in violazione del divieto di accesso ai mezzi motorizzati.

Sono stati inoltre rilevati diversi episodi di vandalismo: rottura dei fili del cancelletto pedonale elettrico, imbrattamento dei servizi igienici e rifiuti abbandonati a terra. Il guasto ha impedito l’apertura regolare del parco la mattina di domenica, causando disagi ai cittadini. L’Amministrazione comunale sta ora valutando l’entità dei danni e, sulla base delle denunce e delle immagini delle videocamere, provvederà ad addebitare i costi di ripristino ai responsabili.

14082025