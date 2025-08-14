Calcio

CARONNO PERTUSELLA – In una calda e umida mattinata di metà agosto, oggi allo stadio di corso della Vittoria si è tenuto il primo test stagionale della Caronnese (Eccellenza) nell’allenamento congiunto con la Pro Sesto, formazione di Serie D. E’ finita 1-2, vittoria dei milanesi. Mister Michele Ferri della Caronnese ha avuto l’occasione di testare diversi uomini e moduli, al netto della differenza di categoria e dei carichi di lavoro ancora nelle gambe a 10 giorni dall’inizio della nuova stagione.

L’intensa mattinata – Inizio promettente della Caronnese, che si è fatta vedere davanti guadagnandosi due angoli nei primi minuti di gioco, senza però creare problemi alla porta avversaria. Al contrario, la Pro Sesto ha colpito alla prima occasione buona: una traversa su punizione dal limite e nell’azione successiva il vantaggio con un bel sinistro in diagonale da dentro l’area di rigore che non lascia scampo al portiere rossoblù Trombetta. Calci piazzati vera arma letale per la Pro Sesto, che sempre con una punizione dal limite dell’area si fa vedere dalle parti della porta rossoblù: il mancino calibrato finisce all’angolino, dove Trombetta non può arrivare. Subito dopo il doppio vantaggio ospite, cooling break per rinfrescarsi viste le alte temperature di Caronno. Mister Ferri è stato costretto a un paio di cambi durante la prima frazione a causa di piccoli problemi fisici.

Nella seconda parte, la Caronnese cambia tutta la squadra e si affida a tanti protagonisti delle ultime stagioni, tra cui il capitano Federico Corno, il bomber Nicolò Colombo, il giovane Paolo Cerreto e la colonna difensiva Andrea Galletti. C’è anche Ferdinando Vitofrancesco, nuovo acquisto rossoblù, che viene impiegato sia da esterno destro di difesa che da centrale di centrocampo nel 4-3-1-2 sperimentato da Ferri. Caronnese che riparte con voglia di dimostrare qualcosa in più: Colombo lotta davanti su ogni pallone, Corno prova ad illuminare ma il caldo di mezzogiorno si fa sentire e induce entrambe le squadre a qualche errore di troppo. Le alte temperature rallentano ulteriormente il ritmo del gioco, ma alla mezz’ora arriva la prima conclusione verso la porta avversaria: Federico Corno scalda il mancino e prova a metterla sul secondo palo, il portiere della Pro Sesto blocca. Ma è solo la prova generale del gol: Corno riceve palla da Vitofrancesco, si sposta il pallone sul mancino e con un tiro sul secondo palo trova il primo gol della Caronnese a 10 minuti dalla fine. Rossoblù di nuovo pericolosi poco dopo: altra imbucata di Vitofrancesco che cerca Colombo, il bomber prova la girata di destro al volo spalle alla porta e pallone che finisce fuori davvero di poco. Gli ultimi minuti sono tutti della Caronnese: nuova imbucata centrale per Colombo che prova la conclusione di sinistro, parato a terra. Altro assalto poco dopo: da destra il pallone a centro area per Sarkar che conclude centrale. Non c’è più tempo: finisce 1-2 per la Pro Sesto, ma la Caronnese ha chiuso l’allenamento congiunto dando segnali più che confortanti.

(foto: una fase del match)

14082025