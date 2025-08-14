Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Nuovo test precampionato per la Varesina Calcio, formazione di Serie D, che giovedì 14 agosto affronterà il Borgosesia. La partita si giocherà alle 10.30 all’Intred Training Center di Cairate, una delle strutture utilizzate dal club rossoblù per allenamenti e gare.

L’ingresso sarà gratuito, offrendo così ai tifosi l’occasione di assistere da vicino alla sfida e di valutare lo stato di forma della squadra in vista della prossima stagione. Prosegue dunque il cammino della formazone di Venegono Superiore in vista della prossima annata agonistica, che si annuncia molto intensa: in quella appena conclusasi, la Varesina si è confermata ai vertici a livello giovanile, si vuole confermare ma punta in alto anche con la prima squadra.

